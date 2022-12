Prefeitura pretende criar Fórum Consultivo de Mobilidade

A Prefeitura de Goiânia vai criar até o início do ano o Fórum Consultivo de Mobilidade, que contará com a participação de entidades da sociedade civil e terá, entre outras, a atribuição de avaliar e opinar sobre mudanças no trânsito da capital. A proposta foi apresentada na terça (13), durante reunião do prefeito Rogério Cruz (Republicanos)…