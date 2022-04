O presidente do PSB goiano, Elias Vaz, afirma à coluna que fará novas tentativas de composição com Gustavo Mendanha (Patriota) mesmo diante da sequência de acenos do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia ao bolsonarismo. Na visão do deputado federal, há espaço para o pré-candidato ao governo conquistar apoios e…