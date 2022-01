QG de Mendanha espera sinalização de apoio por parte do Podemos

O QG do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido), espera ainda para janeiro que o Podemos faça um gesto claro de apoio à sua pré-candidatura ao governo estadual. A principal possibilidade discutida nos bastidores é a de um aliado do ex-emedebista assumir o comando estadual do partido, que está acéfalo desde a virada do ano. A comissão provisória que era presidida por Benedito Eurípedes, ligado ao deputado federal José Nelto, não está vigente desde 31 de dezembro. A principal ponte de Mendanha com a cúpula da sigla é o seu secretário de Relações Institucionais, Felipe Cortês. O auxiliar é primeiro-secretário nacional do Podemos e presidente da comissão provisória de Goiânia. Diante deste cenário, o Podemos figura como uma das possibilidades de filiação para o governadoriável, que também mantém diálogo com outros partidos, a exemplo do Patriota. “A tendência é a de que o Podemos indique o apoio ao prefeito em qualquer cenário”, resume um aliado.