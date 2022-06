Redução do ICMS terá impacto de R$ 0,85 no litro de gasolina e R$ 0,14 no diesel

A redução do ICMS da gasolina de 25% para 17%, que vai ser anunciada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) em entrevista coletiva às 14h30, terá impacto aproximado de R$ 0,85 por litro. Nos casos do etanol e do diesel, as reduções estimadas pelo governo estadual serão de R$ 0,38 e R$ 0,14%,…