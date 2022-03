Republicanos descarta filiação de Mendanha

Presidente do Republicanos em Goiás, o deputado federal João Campos diz que o partido decidiu pela não filiação do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido), com vistas às eleições deste ano. O pré-candidato ao governo, que ainda busca um partido para se filiar, teve reunião com a cúpula nacional republicana na noite de segunda-feira (28), em Brasília.…