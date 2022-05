Republicanos terá comissão para dialogar sobre apoio, começando por Caiado

Dividido a respeito das eleições deste ano em Goiás, o diretório estadual do Republicanos deve formar nesta semana uma comissão informal que terá a atribuição de dialogar sobre quem terá o apoio do partido na corrida pelo Palácio das Esmeraldas. A ideia é que primeira reunião seja com o governador Ronaldo Caiado (UB).

A composição ainda não foi definida, mas, numa tentativa de…