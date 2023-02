Rogério Cruz e Alexandre Baldy fecham aliança em Goiânia

Encontro realizado na noite de terça-feira (7) entre o ex-ministro Alexandre Baldy e o prefeito Rogério Cruz sacramentou a aliança do PP com a gestão do prefeito do Republicanos.

O acordo entre os dois partidos está alinhado com a costura que conduziu o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP), à vice-presidência da Câmara dos Deputados, que é comandada pelo pepista…