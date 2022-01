Secretário de Caiado, Joel rebate Meirelles: “Deixou de herança os juros do FCO”

O secretário estadual de Indústria e Comércio, Joel Sant’Anna Braga, parte para cima do secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meireles (PSD), que disputa a vaga de senador na chapa governista com o seu irmão, Alexandre Baldy, presidente do PP em Goiás. Em reação à declaração do pessedista a esta coluna, o auxiliar do governador Ronaldo Caiado (DEM) afirma: “Engraçado o candidato dizer que está ajudando a gerar empregos em Goiás. O que ele deixou de herança como ex-ministro e ex-presidente do BC (Banco Central) para nosso estado foi a fórmula que calcula a taxa de juros que rege o FCO Empresarial, que este mês bateu mais de 23% ao ano, inviabilizando as empresas, que estão quebrando e não conseguem honrar os pagamentos”, critica. Ele faz referência a resolução do BC publicada em janeiro de 2018, que manteve a metodologia de juros pré-fixados apenas para o FCO Rural. À época, Meirelles era ministro da Fazenda. “Esta é a visão financista e não desenvolvimentista do candidato, já que a formação dele é nessa área. Goiás precisa de senadores que pensem no futuro das empresas que estão em Goiás e na forma de atrair outras”, finaliza.