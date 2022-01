A Secretaria Estadual de Saúde (SES) pagou R$ 128,8 milhões ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) e efetuou a compra do Hospital do Servidor na tarde de quinta-feira (30). O pagamento foi realizado em parcela única e, segundo a pasta, o Hospital da Criança e do…