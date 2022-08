O comparativo com levantamentos de todas as disputas pelo Palácio das Esmeraldas desde 2006 mostra que a vantagem de 28 pontos que Ronaldo Caiado (UB) tem em relação a Gustavo Mendanha (Patriota) na segunda rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR só é comparável com a que o próprio governador tinha há quatro anos, quando ele se elegeu…