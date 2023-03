O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima sexta-feira (3) o início do julgamento de ação de inconstitucionalidade (ADI) contra cargos irregulares do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), criados em 2005. Em reação, a própria Corte e o Sindicato dos Servidores do tribunal (Sercon) fizeram petições contrárias à ação…