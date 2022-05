Temer vem a Goiânia no dia 20 em agenda que inclui visita à família de Iris

Michel Temer (MDB) terá agenda em Goiás nos dias 20 e 21 de maio. Além de visitas a entidades como a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Goiás (Acieg), Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), esta prevista visita do ex-presidente da República à família do ex-governador Iris Rezende.

Temer também receberá, no…