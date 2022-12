Toffoli retira de pauta ADPF que questiona terceiro mandato de Romário

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou de pauta a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) que questiona a segunda reeleição consecutiva do presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota). O despacho foi publicado no início da tarde desta quinta-feira (8), às…