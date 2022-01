“Trouxe mais problemas do que solução”, diz Roberto Naves sobre Daniel Vilela

“Ronaldo Caiado é o melhor para Goiás: superou as dificuldades e agora está apresentando resultados. Ele tem a minha admiração e apoio. Já Daniel, até agora, trouxe mais problemas do que solução.” A fala é do prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), em referência ao presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, anunciado em setembro como pré-candidato a vice do governador Ronaldo Caiado (DEM), a quem Roberto apoia. Ocorre que o MDB, apesar de ser base do governo estadual, faz oposição ao municipal em Anápolis. “Precisamos saber se ele veio por convicção ao projeto para compor o nosso grupo ou se veio por oportunismo para tentar o caminho mais curto para ser governador. Ele não representa o legado de Iris, quem representa este legado é a Ana Paula e a Dona Iris”, finaliza. A fala reacende o clima de desgaste na base devido à indicação de Daniel à vice de Caiado, que conta também com críticas do o presidente da Codego, Renato de Castro, do senador Vanderlan Cardoso (PSD), e do prefeito de Catalão, Adib Elias (Podemos).