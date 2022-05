Vereadores falam em ‘enquadrar’ secretário, após cobrança sobre duodécimo

O ofício do secretário de Finanças de Goiânia, Vinícius Henrique Alves, cobrando a devolução de R$ 30,9 milhões das sobras do duodécimo da Câmara de Goiânia em 2021, pegou mal entre os vereadores, que já falam em “enquadrar” o titular da pasta. O envio do ofício foi revelado pelo POPULAR nesta quinta (19).

A cúpula da Casa se irritou não apenas com o…