Após o anúncio da desistência da pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, ao Senado, interlocutores de Ronaldo Caiado (UB) passaram a discutir a possibilidade de o presidente do PSD, Vilmar Rocha, entrar na disputa. A alternativa começou a ser discutida com o ex-deputado federal na tarde de terça…