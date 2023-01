Vista como candidata ao Paço, Aava fala em construção de frente ampla em Goiânia

Com a repercussão nacional pró-Lula no segundo turno da eleição presidencial, e em um cenário eleitoral visto como aberto em Goiânia, a vereadora e presidente do PSDB metropolitano, Aava Santiago, passou a ser vista como possível candidata a prefeita da capital nas eleições de 2024, em um projeto provavelmente articulado também com partidos de…