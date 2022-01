Waldir faz consulta ao TSE de olho em candidatura isolada pelo União Brasil

Pré-candidato ao Senado, o deputado federal Delegado Waldir (PSL) fez uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para saber a respeito da legalidade de candidaturas isoladas. O parlamentar questionou à Justiça Eleitoral se vale para as eleições de 2022 o mesmo entendimento de 2010. Consultado à época, o tribunal entendeu que é permitido aos partidos fecharem coligação para governador e ao mesmo tempo lançarem candidaturas avulsas de senador. “Pedi a atualização e se for permitido podemos ter o União Brasil coligado para governador e com candidatura ao Senado. Acho espetacular e o governador (Ronaldo Caiado) disputaria com o apoio dos principais nomes colocados”, defende. O pano de fundo para o movimento de Waldir é o fato de que ele estará no mesmo partido de Caiado após a fusão de seu PSL com o DEM. Tendo em vista a busca do governador por uma coligação ampla, isso pode inviabilizar seu projeto eleitoral. Além disso, há entre governistas a percepção de que há preferência pela pré-candidatura do secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles (PSD).