Política Com assinaturas incógnitas, projeto que aumenta vagas na Câmara é adiado Cinco dos 13 vereadores que assinam proposta que eleva para 39 as vagas na Câmara não foram identificados nem pela mesa diretora; especialista diz que esse tipo de omissão é inadmissível

O projeto de emenda à Lei Orgânica do Município que aumenta o número de vereadores de Goiânia, de 35 para 39, a partir de 2025, não vai ser mais votado na Câmara neste ano. Sem conseguir identificar 5 assinaturas das 13 que aparecem no projeto, a Casa não colocou a matéria para ser apreciada no plenário nesta quinta-feira (23). Os parlamentares foram notificados pelo presidente...