Política Com convenções em definição, Alego entra no ritmo das eleições Pelo menos dois projetos de lei aguardam a retomada dos trabalhos para começar a tramitar de forma efetiva na Casa; presidência adia retorno em uma semana

Com a decisão da Assembleia Legislativa de Goiás de suspender as sessões ordinárias nesta quarta (3) e quinta-feira (4), por causa da reta final do prazo para as convenções partidárias, pelo menos dois projetos de lei protocolados recentemente devem aguardar a retomada dos trabalhos para começar a tramitar de forma efetiva. O primeiro projeto foi enviado pelo Ministéri...