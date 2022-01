Política Com Covid, Olavo de Carvalho cancela transmissão de aulas online Aos 74 anos, Olavo faz parte do grupo de risco para a doença provocada pelo coronavírus

O polemista Olavo de Carvalho foi diagnosticado com Covid-19. A informação foi divulgada, na noite de sábado (15), pelos administradores do grupo de Telegram que reúne os seguidores do ideólogo bolsonarista e confirmada hoje pela reportagem. Questionada sobre o atual estado de saúde de Olavo, a família não havia se manifestado até a última atualização desta report...