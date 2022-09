Candidato a governador Gustavo Mendanha (Patriota) diz que o debate promovido por POPULAR e CBN Goiânia, nesta quarta-feira (21), deve ser propositivo, apesar da ausência de dois candidatos, em referência ao governador Ronaldo Caiado (UB) e Wolmir Amado (PT), que não vão participar, apesar de convidados.

Para Mendanha, a ausência de Caiado é “uma falta de respeito com o eleitor goiano.” “O eleitor esperava que ele estivesse aqui para defender o seu governo e apresentar novas propostas para os próximos quatro anos, caso seja eleito governador. Ele deveria, se não vem, estar ao menos trabalhando pelo povo, mas está fazendo carreata no Norte goiano, o que é lamentável.” Caiado tem carreatas marcadas em Niquelândia e Uruaçu na manhã desta quarta.

O candidato ainda diz que o atual governador “se esconde de participar” do debate. “Talvez por todos os compromissos firmados em 2018 e que não foram cumpridos. As velhas mentiras eleitoreiras, como a redução do ICMS e o número de radares nas estradas do estado.”

Mendanha foi o terceiro candidato a chegar à sede do Grupo Jaime Câmara, pouco depois das 8 horas. Participam do debate ainda Major Vitor Hugo (PL), Cíntia Dias (PSOL) e Edigar Diniz (Novo). O debate começa às 9h e Caiado e Wolmir Amado não vão participar alegando conflitos de agenda.

