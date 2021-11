Política Com custo de R$ 22,5 mil, Ceasa promove Festa do Pequi nesta quinta-feira (25) Evento destaca que central é campeã de vendas do fruto no País e que expectativa é de safra recorde

A Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) realiza nesta quinta-feira (25) a abertura da 1ª Festa do Pequi. A central contratou uma empresa de eventos com um custo de R$ 22,5 mil e com expectativa para receber, na sede da empresa, em Goiânia, às 10h, aproximadamente 1,5 mil pessoas. A central informou que o evento terá como mote destacar que o entreposto da cap...