Atualizada às 18h55

Em eleição apertada com diferença de apenas 37 votos, o candidato Wagner Nery Sampaio (PL), conhecido como Waguinha de Delza, venceu neste domingo (5) as eleições suplementares para prefeito de Iaciara com 36,88% dos votos, divulgou o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) no final desta tarde. Sebastião José Amâncio da Silva foi eleito vice-prefeito. O segundo colocado alcançou 36,11% dos eleitores.

O pleito fora de época se deve à cassação da chapa do antigo prefeito, que foi reeleito ainda em 2020. Segundo informações do TRE-GO, Haicer Sebastião Pereira Lima e Marcos Pereira Macedo perderam seus cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, por conta de irregularidades no momento de prestação de contas da campanha. Desde então Waguinha de Delza, presidente da Câmara de Vereadores, exercia o cargo interinamente.

Também participaram da disputa o candidato Arthur Humberto Rodrigues de Paula (Cidadania), conhecido como Arthurzinho do Laboratório, que teve 36,11% dos votos, e o vereador Gilmar Nery de Oliveira (PDT) , o Sula, que conseguiu 27,02% dos votos.

Abstenção e justificativa

Hoje, entre os 7.790 eleitores aptos a votar, compareceram 5.088, totalizando uma abstenção de 34,69%. Os votos nulos somaram 3,13% e os brancos 2,37%. Vale lembrar que os eleitores de Iaciara que não puderam exercer o seu dever cívico devem apresentar justificativa pelo site do TRE-GO.

Relembre o caso

O TRE-GO determinou a cassação da chapa de Haicer Sebastião Pereira Lima “devido ao comprovado recebimento de recursos de origem não identificada”, como aponta documento oficial do tribunal. O texto aponta ainda gastos excessivos e não comprováveis com combustível, o recebimento de 48,07% do montante dos recursos arrecadados para campanha de origens não identificadas e, ainda, acusa a “má-fé” do candidato.

Leia também:

- Nova eleição para Prefeitura de Iaciara deve ocorrer em março, define TRE

- Eleição para Prefeitura de Iaciara é realizada neste domingo; confira os candidatos