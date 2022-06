Política Com exposição de armas, bolsonaristas se reúnem em congresso em Goiânia Evento, que reúne políticos aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), começou por volta das 9h20 deste sábado (4) e segue até as 18h

Com exposição de armas, bolsonaristas se reúnem, neste sábado (4), no 1º Congresso Conservador de Goiás, em Goiânia. Durante a manhã, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) defendeu a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), falou em liberdade de dizer "o que quiser" e chamou os participantes para uma manifestação pró-armas, que deve ser realizada em Brasília, no d...