Política Com foco na Região Metropolitana de Goiânia, reuniões marcam agenda de campanha Ronaldo Caiado fez visitas ao TRE e ao TCM; Gustavo Mendanha se encontrou, ao lado de João Campos, com vereadores de Aparecida de Goiânia; Wolmir Amado visitou Adpego

O terceiro dia de campanha foi, para os principais candidatos ao governo de Goiás, de reuniões com aliados, representantes de servidores e comando de instituições públicas. Em visita ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO), desembargador Itaney Francisco Campos, Ronaldo Caiado (UB) fez declaração sobre confiança no processo eleitoral. Na terça-feira (16),...