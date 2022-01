Política Com Lula líder nas pesquisas, PT defende redução no número de debates Partido quer que veículos façam eventos conjuntos, com o argumento de que é preciso haver tempo para campanha de rua

Com Luiz Inácio Lula da Silva liderando as pesquisas por larga margem, o PT defende a redução do número de debates na campanha presidencial. Dirigentes partidários querem que veículos formem "pools" para estes eventos, com o argumento de que a quantidade de convites já é enorme e deve crescer ainda mais nos próximos meses. Isso, alegam, acabaria restringindo muito ...