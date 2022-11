Política Com manobras e protestos, contribuição do agro avança na Assembleia Após aprovação na Comissão Mista, alteração do Código Tributário do Estado e criação do Fundeinfra, para destinação dos recursos da taxação, devem ser apreciadas nesta quinta em plenário

Com a presença de manifestantes e tentativas da oposição de barrar, os projetos relacionados à criação da contribuição do agronegócio foram aprovados, na Comissão Mista, na tarde desta quarta-feira (16), na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Uma das propostas altera o Código Tributário do Estado, criando a contribuição. A outra institui o Fundo Estadual de Infraestrutu...