Política Com participação de Bolsonaro, PL oficializa candidatura de Vitor Hugo em Goiânia Anunciado pelo cerimonial como alguém que ‘foi traído em Goiás’, em referência ao distanciamento com Caiado, Bolsonaro disse que deputado está ‘se tornando mais conhecido no estado’

Com discursos em defesa da família e de armas, o PL oficializou nesta sexta-feira (29) as candidaturas do deputado federal Vitor Hugo ao governo de Goiás e do ex-senador Wilder Morais ao Senado, em palanque com o presidente Jair Bolsonaro, no Clube Jaó, em Goiânia. Antes do evento, os três participaram de mais uma motociata na capital. Anunciado pelo cerimonial como alguém que “f...