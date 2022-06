Política Com recado à Petrobras, Caiado reduz ICMS em Goiás Governador anuncia adequação do estado à lei federal que limita alíquota do tributo em 17% e diz esperar “cota de contribuição” da estatal; expectativa é de que litro da gasolina caia até R$ 0,85

Dizendo esperar que a Petrobras também “dê sua cota de contribuição” no que diz respeito ao preço dos combustíveis, o governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou, nesta segunda-feira (27), a redução das alíquotas de ICMS sobre os combustíveis. No estado, a previsão é de que o preço do litro da gasolina fique R$ 0,85 menor, enquanto o impacto sobre o etanol e o diesel deve...