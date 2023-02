Política Com vários citados para pasta, divisão se consolida

Como quem vai assumir a Secretaria do Entorno ainda não foi divulgado pelo governador, aumentam as especulações sobre nomes como os do deputado federal Célio Silveira (MDB), do ex-ministro das Cidades Alexandre Baldy (PP), do ex-prefeito de Águas Lindas Hildo do Candango (Republicanos) e até o da ex-deputada federal pelo DF Flávia Arruda (sem partido). O nome de Célio é de...