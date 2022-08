Política Comando destituído do Pros em Goiás tenta manter apoio a Caiado Ex-presidente estadual da sigla registra ata da convenção buscando garantir aliança com chapa majoritária do governador; medida pode ser anulada

A executiva estadual do Pros goiano registrou, na terça-feira (2), a ata da convenção do partido, em que consta o apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB). Dhone Rodrigues, ex-presidente estadual da sigla, afirma que, com isso, a decisão é irreversível. Advogado de Eurípedes Júnior, que retomou o comando nacional do partido, afirma, porém, que o documento não...