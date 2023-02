Política Começam a tramitar projetos para burlar teto salarial no TJ Propostas estendem ao Judiciário a brecha criada pelo Executivo, que criou verbas indenizatórias

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) leu, na semana passada, os projetos de lei do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) que estendem para o Judiciário a brecha criada pelo Executivo para furar o teto salarial do funcionalismo público. Enviadas para a Casa no início de fevereiro, as propostas começam a tramitar nesta semana e passam primeiro pela Comissão de Constituição...