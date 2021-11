Política Comissão do Senado aprova convocação de Aras para se posicionar sobre a CPI O texto aponta que a PGR deve "prestar esclarecimentos sobre o andamento das providências adotadas frente aos fatos levantados e aos indiciamentos contidos no mencionado Relatório"

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (23), o requerimento para a convocação do procurador-geral da República, Augusto Aras, para ir ao Congresso Nacional esclarecer, na condição de convidado, quais ações foram tomadas pela PGR com relação ao relatório final da CPI da Covid. Na segunda (22), o sena...