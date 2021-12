Política Comissão Mista prevê votação do Plano Diretor no dia 20 Presidente do colegiado da Câmara de Goiânia anunciou cronograma com três audiências públicas

Depois da leitura do projeto de lei complementar do Plano Diretor na Câmara de Goiânia na manhã desta terça-feira (7), o presidente da Comissão Mista, Cabo Senna (Patriota), anunciou cronograma com previsão de votação no colegiado no dia 20. Haverá três audiências públicas, nos dias 10, 13 e 15. Também está prevista reunião com membros do Conselho Municipal de Pol...