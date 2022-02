Política Comissionados custaram R$ 75 milhões à Prefeitura de Goiânia em 2021 Apesar de a despesa com servidores desta natureza ter variado ao longo do ano, houve aumento nas nomeações; o pico ocorreu em julho, quando o total chegou a 1.410

A despesa da Prefeitura de Goiânia com servidores comissionados foi de R$ 75 milhões em 2021. A quantidade de funcionários com este tipo de vínculo nomeados pela administração municipal no primeiro ano de mandato do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) foi variável ao longo dos meses, mas registrou crescimento. As informações são do portal da transparência da prefeitura....