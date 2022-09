Política Como é feito o transporte das urnas no dia da eleição Empresa ficará responsável pelo deslocamento dos equipamentos; há casos que o transporte é feito por veículos oficiais de órgãos públicos

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) informa que foi feito um contrato com uma empresa que ficará responsável pelo transporte das urna eletrônicas às zonas eleitorais e, no fim do dia, do local de votação ao local da totalização dos votos. O tribunal destaca que, em nenhuma hipótese, esse transporte é feito por mesários em carros próprios. Há casos, porém, em ...