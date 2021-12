O concurso da Prefeitura de Goiânia, marcado para 2020 e que foi suspenso por conta da pandemia da Covid-19, será retomado. A informação foi publicada em decreto na manhã desta sexta-feira (17).

De acordo com o documento, a Secretaria Municipal de Administração fica autorizada a dar prosseguimento à retomada do Concurso. A prefeitura também ressalta que é necessário observar a nota técnica da Secretraria Municipal de Saúde (SMS), para que os protocolos sanitários sejam seguidos na realização das provas.

A Secretaria Municipal de Administração justifica que o certame foi aprovado por unanimidade, durante reunião ordinária do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Goiânia-Covid).

De acordo com o edital publicado em fevereiro de 2020, o processo seletivo disponibilizaria 1.531 vagas, com a formação do cadastro de reserva, teria cargos para todos os níveis de escolaridade. Ainda não foi definido as novas datas de inscrição e de realização das provas.

Confira a relação dos cargos: