Política Confira como votou cada deputado goiano no "PL do veneno" O projeto de lei flexibiliza o uso de agrotóxicos no País

Foi aprovado na noite desta quarta-feira (9) o projeto de lei dos agrotóxicos, que estava em debate na Câmara dos deputados desde 1989. Apelidado de “PL do veneno”, o documento flexibiliza o uso de agrotóxicos no País. Foram ao todo 301 votos a favor do projeto na Casa, 150 contrários e duas abstenções. A maioria dos deputados goianos, por sua vez, foram favoráveis à prop...