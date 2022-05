Atualizada às 12h40

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) participou, na manhã desta terça-feira (31) das comemorações do aniversário de 127 anos de Jataí, no Sudoeste do Estado. Esta é a segunda agenda de Bolsonaro no estado em menos de uma semana. Na sexta-feira (27), o presidente esteve em Goiânia, quando participou da 48ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil Ministério Madureira (Conamad), e passeou de moto pela cidade na companhia de apoiadores.

