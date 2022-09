O POPULAR e a CBN Goiânia realizam, na manhã desta quarta-feira (21), debate entre os candidatos ao governo de Goiás com participação de quatro candidatos: Gustavo Mendanha (Patriota), Major Vitor Hugo (PL), Cintia Dias (PSOL) e Edigar Diniz (Novo).

Também foram convidados Ronaldo Caiado (UB) e Wolmir Amado (PT), que não compareceram. Caiado cumpre agenda no interior do estado e Wolmir acompanha agenda com Geraldo Alckmin, vice de Lula, que cumpre agenda em Goiânia nesta quarta (21).

