Confira fotos do novo prédio de R$ 126 milhões da Assembleia de Goiás

Após 17 anos de espera, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) finalmente realiza a primeira sessão plenária na nova casa, na tarde desta quinta-feira (3). Mesmo com a obra não concluída e sem ser oficialmente inaugurada, o prédio localizado no Park Lozandes chama bastante atenção. Fotos publicadas do local mostram a imponência da nova sede, que custou a...