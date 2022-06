Política Congresso conservador reúne bolsonaristas em Goiânia Evento tem como público-alvo “a família”, além de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs

Algumas das principais figuras do bolsonarismo nacional devem se reunir em Goiânia, no sábado (4), durante o 1º Congresso Conservador de Goiás. O evento, que é pago, deve ser realizado no anfiteatro de uma faculdade da capital e tem como público-alvo “a família”, além de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs e “simpatizantes do tema.” Devem partic...