Política Congresso Nacional age contra extinção dos tribunais de contas Utilizada como barganha política, ameaça de eliminação das cortes teve vários episódios em Goiás; aposentadoria integral atrai políticos

A Câmara dos Deputados pode votar, em 2023, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que proíbe a extinção dos Tribunais de Contas estaduais e dos municípios. A matéria foi aprovada de maneira definitiva no Senado no dia 6 de dezembro e, caso passe pelos deputados federais, tornará o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) órgão permanente, acabando com a ...