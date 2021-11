Política Conselho Municipal de Previdência quer revisão do edital da venda da folha dos servidores de Goiânia Membros questionam o item do documento, que prevê que o GoiâniaPrev destine 30% do seu patrimônio líquido para investimentos no banco que vencer a licitação

O Conselho Municipal de Previdência (CMP) quer que a Prefeitura de Goiânia revise o edital da venda da folha de pagamento dos servidores municipais e retire o item que faz com que o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoiâniaPrev) invista 30% de seu patrimônio líquido em produtos do banco que vencer a licitação. O CMP é formado...