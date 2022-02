Política Contrato emergencial entre Caixa e a Prefeitura de Goiânia agora será de 6 meses Previsão inicial era de 60 dias; licitação que vai definir o próximo gestor do pagamento dos servidores municipais segue suspensa por tempo indeterminado

Com previsão anterior de 60 dias, o contrato emergencial com a Caixa Econômica Federal para gestão da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura de Goiânia agora será de seis meses. Enquanto isso, segue suspensa por tempo indeterminado a licitação para a venda da folha, realizada no dia 28 de dezembro e que só teve o banco Itaú como interessado, com proposta do val...