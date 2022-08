Política Coordenar campanha à reeleição é gesto de confiança, diz Lissauer Tanto o presidente da Alego quanto o governador ressaltaram que escolha não foi condição imposta pelos pessedistas para se manterem na base

A ida do governador Ronaldo Caiado (UB) ao diretório estadual do PSD, nesta segunda-feira (8), para oficializar o convite para que o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSD), seja seu coordenador-geral de campanha funcionou como um gesto ao partido, que decidiu, na semana passada, se coligar com a chapa governista. Tanto Caiado quanto ...