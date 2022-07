O corpo de Ronaldo Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), está sendo cremado na manhã desta segunda-feira (4), no cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia. A cerimônia de despedida, em que os familiares puderam se despedir do corpo, foi realizada depois do velório, por volta das 22h. Ao final da cremação - que dura cerca de cinco horas - as cinzas serão entregues à família, que decidirá se haverá nova cerimônia.

Ronaldo Caiado Filho morreu neste domingo (3), aos 40 anos. Ele era filho do governador do Estado com sua primeira esposa, Thelma Gomes. Formado em Administração, Ronaldo se dividia entre São Paulo e Goiás, até que, há mais ou menos um ano e meio, mudou-se definitivamente para o estado do pai a fim de cuidar dos negócios da família.

O corpo chegou ao cemitério Vale do Cerrado, no Conjunto Vera Cruz, onde foi velado, por volta das 19h15. Muito abalado, Ronaldo Caiado chegou acompanhado da esposa, Gracinha Caiado, e das três filhas. A mãe de Ronaldo Filho, Thelma Gomes, chegou ao local minutos antes do governador e recebeu abraços dos familiares.

Notícia

Caiado soube da morte do filho enquanto participava de uma missa em Trindade, durante a romaria do Divino Pai Eterno. Ele e a primeira-dama Gracinha Caiado, saíram às pressas do local.

Ronaldo Caiado Filho morreu no mesmo dia do aniversário de sua irmã, Maria Caiado. Durante a manhã, o governador havia publicado uma mensagem no Instagram em homenagem à filha com a primeira-dama Gracinha Caiado. "Hoje é dia do meu pacotinho, minha morena linda. Quando dizem que ela é minha cara eu fico todo todo”, dizia um trecho da mensagem.

Depois de saber da morte do filho, o Governador de Goiás também escreveu em suas redes sociais: "Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na Sua Glória Infinita”, escreveu.

Solidariedade

Assim que souberam da notícia da morte de Ronaldo Caiado Filho, políticos e entidades lamentaram a perda e prestaram condolências ao governador. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, afirmou que a perda de um filho é uma profunda dor que somente o amor de Deus pode consolar e que toda sua família está em oração.

O presidente Jair Bolsonaro publicou uma nota de solidariedade. "Não há dor maior para um pai ou mãe do que perder um filho", escreveu. O presidente ainda desejou conforto e cuidado de Deus aos corações dos que ficam.

O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também publicou uma nota no Twitter em solidariedade ao governador Ronaldo Caiado e sua família pela perda precoce do filho. Lula disse que "perder um filho é uma dor que nenhuma família merece passar". Ao fim, ele deseja conforto a família enlutada.

A Romaria do Divino Pai Eterno também publicou sua nota de pesar sobre a morte de Ronaldo Caiado Filho e alegaram que ele está descansando ao lado de Deus. “Rogamos ao Pai Eterno para que os familiares e amigos recebam todo o consolo necessário neste momento tão doloroso”, pediram.

