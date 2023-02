A ex-deputada federal e ex-primeira dama de Goiás Iris de Araújo foi enterrada no cemitério Santana, em Goiânia, na noite desta quarta-feira (22). Dona Iris foi submetida a uma cirurgia no pulmão, no fim de semana, no Hospital Israelita Albert Einstein, mas não resistiu às complicações e faleceu na tarde da última terça-feira (21), aos 79 anos.

O corpo de Dona Iris foi enterrado ao lado de seu marido, o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, com quem foi casada por mais de 50 anos. O cortejo deixou o Paço Municipal de Goiânia, onde foi velado, por volta das 18h30.

O cortejo de Dona Iris foi realizado por um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar, que saiu do Paço Municipal pela Avenida L, onde contornou algumas das principais avenidas das cidades e chegou ao cemitério Santana pela avenida Independência. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) estavam presentes em todo o trajeto.

Leia também:

- Piora por doença autoimune no pulmão levou à morte de Dona Iris

- Filhas de Dona Iris falam do legado dos pais durante velório: 'Obrigação de honrar a história deles'

- “Agora perdemos outro apoio”, diz filha de Dona Iris

Último adeus

Durante o velório de sua mãe, Ana Paula relembrou ao POPULAR a história dos pais. "A gente tem como obrigação honrar a história e o legado que eles deixaram”. Adriana disse ser importante o carinho das pessoas. “As pessoas vêm prestar homenagem, nos consolar. Isso é muito reconfortante. Cada um tem uma historinha pra contar de uma coisa que ela fez”.

A outra filha do casal, Adriana, disse que a mãe sentiu muito a morte do pai, que faleceu em novembro de 2021. Agora, a família encara um novo desafio: “Eu acho que nós vamos ter que reaprender tudo de novo, porque perdemos um apoio, agora perdemos outro”.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), disse que Dona Iris será lembrada eternamente na história goiana. “Ela como primeira dama tinha um papel muito importante. Ficou marcada na história de Goiânia, tenho certeza que será um nome sempre lembrado. Não teria um lugar melhor [o Paço] para abrir as portas para esse velório", disse o político.

Casal de mesmo nome

Ana Paula Craveiro, filha de Dona Iris Araújo e de Iris Rezende, publicou em sua rede social a confirmação da morte da mãe. Ana ainda contou qual foi a frase dita pela ex-deputada federal antes da cirurgia: "Seu pai está piscando para mim, está me chamando para ficar com ele", escreveu.

Na publicação na internet, Ana falou sobre a "imensa" tristeza de perder a mãe e disse que se despede com muita dor.

"É com imensa tristeza e profunda dor que venho comunicar o falecimento da minha mãe. Ela fez uma cirurgia no domingo e seu pulmão não resistiu. Mãe, hoje me despeço da senhora com muita dor, mas com a certeza de que Deus a recebeu com braços abertos", relatou a filha.

A ex-deputada federal Iris de Araújo Rezende Machado morreu um ano e três meses após o marido, o ex-governador de Goiás, Iris Rezende. O ex-governador Iris Rezende (MDB) morreu no dia 9 de novembro de 2021, aos 87 anos.

Luto oficial

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) decretou luto oficial de três dias em decorrência da morte da ex-deputada federal e ex-primeira dama de Goiás, Iris de Araújo Rezende Machado.

O governador Ronaldo Caiado lamentou a morte da ex-deputada, senadora e primeira-dama Iris Rezende de Araújo, de 79 anos. Caiado lembrou ter sido colega de Dona Iris na Câmara Federal e destacou que ela exerceu “seus mandatos com coragem e altivez”.

Trajetória de Dona Iris

Iris de Araújo nasceu em maio de 1943, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e se formou em artes plásticas pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Iris se casou com o político de mesmo nome, Iris Rezende, em 1964 e em julho de 1989, ela recebeu o título honorífico de cidadã goiana em 14 de julho de 1989. O casal deixou três filhos: Cristiano, Ana Paula e Adriana.

Como primeira-dama, Dona Iris esteve ao lado de seu marido, Iris Rezende, em três mandatos como prefeito de Goiânia e dois como governador. A ex-deputada federal Iris de Araújo Rezende Machado morreu um ano e três meses após o marido.