Política Corpo de Iris Rezende é levado para sepultamento em Goiânia Enterro será realizado no cemitério Santana em cerimônia restrita a familiares e pessoas próximas

Após velório no Palácio das Esmeraldas, o corpo do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende saiu no fim da tarde desta terça-feira (9) em cortejo em direção ao cemitério Santana, onde os corpos dos pais dele, Genoveva e Filostro, também estão enterrados. O sepultamento do político será feito em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. O trajet...